Ventimiglia, “Spazio ZeroSei” riapre con nuove proposte di attività estive per bambini da tre a sei anni

Ventimiglia. “Spazio ZeroSei: luogo di esperienze e pensieri per bambini e famiglie” con sede in Ventimiglia, via Al Capo 8A, è nuovamente operativo e aperto alla città.

Il progetto, finanziato dall’Impresa sociale “Con i Bambini” e co-finanziato dal Comune di Ventimiglia, non è rimasto fermo neanche nel periodo dell’emergenza sanitaria, un tempo sospeso in cui si è cercato di dare attenzione costante al legame costruito con le famiglie: prima attraverso spunti social quotidiani, poi abbinandoli anche ad appuntamenti online durante i quali condividere azioni svolte a casa.

... » Leggi tutto