Albenga, la proposta di Fratelli d’Italia: “Test antidroga a sindaci e candidati alle regionali”

Albenga. Sottoporre gli amministratori locali ed i candidati alle regionali a test antidroga e pubblicare l’esito su Facebook. E’ questa la proposta che arriva dal circolo ingauno di Fratelli d’Italia alla vigilia della Giornata mondiale della lotta al consumo di droghe prevista per il 26 giugno.

“Il 26 giugno, come tutti gli anni, è la Giornata mondiale della lotta al consumo delle droghe ed al traffico di stupefacenti, promossa dall’ONU fin dal 1987, e in questa occasione il circolo di Fratelli d’Italia vuole far sentire la sua voce anche ad Albenga per dire chiaro e forte il suo no al consumo di droga, al traffico degli stupefacenti e ad ogni ipotesi di legalizzazione con una proposta forte, bipartisan e indirizzata a tutti i politici del comprensorio”, dicono da Albenga.

... » Leggi tutto