Autostrade, tre giorni di chiusure per il casello di Genova Nervi: viabilità a rischio nel week end

Genova. Quello che sta per arrivare, sarà sicuramente un fine settimana che metterà a dura prova i nervi degli automobilisti in transito sulle autostrade genovesi: se gli ingorghi sulle riviere sono cosa oramai certa, è probabile qualche criticità anche sulla tratta urbana della A12.

Il casello di Nervi, infatti, avrà diversi momenti di chiusura, sia in entrata ed uscita, che lo interesseranno per almeno due giorni, a partire da questa sera: dalle 23, infatti, alle 5 di domani sarà chiusa in entrata verso Sestri Levante e in uscita in entrambe le direzioni.

... » Leggi tutto