Bordighera, rapinavano connazionali romeni in autogrill. Polizia cattura coppia di malviventi fuggiti all’estero

Bordighera. Questo pomeriggio gli agenti del servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della Polcrimie riporterà in Italia due cittadini romeni, V.R.C. (32 anni) e B.F.D. (39 anni), colpiti da mandati di arresto europei emessi dal tribunale di Imperia per una rapina aggravata consumata nell’autogrill di Bordighera, avvenuta nel marzo 2018, ai danni di un loro connazionale.

I due erano da più di un mese sul territorio della provincia, ogni notte si recavano presso alcune aree di servizio autostradali della zona per praticare il cosiddetto gioco delle “tre campanelle”. Dietro questo apparentemente innocuo gioco, però, i due cittadini romeni erano pronti a tutto pur di “fare cassa”, fino a spingersi, come accaduto nella notte del 6 marzo 2018, a rapinare i loro connazionali.

