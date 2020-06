Campo Ligure, 1300 persone da evacuare per una bomba nel fiume: “Operazione mai vista prima”

Campo Ligure. “Di sicuro non era mai successo prima d’ora. Ma non erano mai successi neanche il Covid, 21 allerte rosse in tre mesi, e nemmeno l’autostrada in queste condizioni. Non ci facciamo mancare proprio nulla”.

Gianni Oliveri, sindaco di Campo Ligure, meno di 3mila abitanti nel cuore della valle Stura, si prepara con rassegnazione a gestire la più grande operazione di evacuazione mai affrontata in paese dai tempi della guerra. Perché è proprio da quell’epoca, dalla seconda guerra mondiale, che arriva l’ordigno bellico inesploso trovato lo scorso 15 giugno nel fiume Stura, sotto il ponte della ferrovia.

