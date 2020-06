Caos trasporti, Rifondazione e Rete a Sinistra Savona: “Ancora una volta la Regione ha fatto una ‘splendida figura’”

Savona. “Le ultime settimane liguri post-riapertura hanno mostrato le gravi difficoltà che la nostra regione vive sul tema della viabilità e dei trasporti, sottolineando ancora una volta la ‘splendida figura’ che ha fatto la Regione Liguria”. Così criticano Fabrizio Ferraro, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, e Marco Ravera, consigliere comunale di Rete a Sinistra – Savona che vorrei.

“In questo contesto capita che chi ha necessità di utilizzare il proprio mezzo debba passare diverse ore in coda sulle autostrade non solo per l’eccessivo traffico ma anche per i tanti cantieri aperti nel periodo peggiore dell’anno – proseguono – La storia è nota: Autostrade ha incassato tanti soldi dai pedaggi senza però spenderli per la dovuta manutenzione in questi anni e i nodi vengono al pettine. Eppure prima di lanciarsi nel più classico scaricabarile la Regione ha dato il via libera ai numerosi cantieri non considerando il grave danno comportato a chi si mette in viaggio su gomma, con il brillante risultato di avere chilometri di code in ogni direzione e ore di attesa”.

