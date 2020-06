Casa Serena, da Fratelli d’Italia l’attacco: “Dipendenti comunali abbandonati”

Sanremo. Fratelli d’Italia torna sullo spinoso argomento relativo all’alienazione della RSU Casa Serena e al destino dei suoi dipendenti comunali, sempre più preoccupati per una loro “privatizzazione”.

«Il timore manifestato in tutti questi mesi dai dipendenti comunali di Casa Serena – dichiara Antonino Consiglio, portavoce del direttivo FdI di Sanremo – è sempre più fondato ed, anzi, è diventato quasi una certezza dal momento in cui il sindaco Biancheri, smentendo quanto emerge dal suo programma elettorale 2019/2024 in cui prometteva di creare un polo pubblico nel settore assistenza /riabilitazione che coinvolga l’ex IPAB (Borea) e Casa Serena, ha confermato che il passaggio al privato si concretizzerà una volta venduta la struttura residenziale. Insomma, almeno da parte del Comune, la questione relativa ad una possibile ricollocazione dei dipendenti comunali di Casa Serena all’interno del perimetro occupazionale del comune di Sanremo sembra essere giunta alla fine: i dipendenti, passeranno dal pubblico al privato, e la giustificazione addotta dal Comune è basata su motivazione del tutto tecniche decise dai dirigenti. E se non si capisce questa presa di posizione dei dirigenti ancor meno si capisce la condotta dell’Amministrazione matuziana, che sembra aver affrontato la questione con una sorta di rassegnato lassismo, per cui un’importante decisione come quella legata al destino lavorativo di dodici persone è dipesa prima dal responso dei consulenti del Comune incaricati di gestire la pratica, poi al pronunciamento della Corte dei Conti ed infine al parere tecnico dei dirigenti che hanno dato il NO definitivo.

