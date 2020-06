Come nasce una fake news: “A Vado una zingara voleva rapire un bambino”

Vado Ligure. “Ieri sera alla fiera di San Giovanni una zingara ha tentato di rapire un bambino“. Una voce, prima per strada, poi sui social, che corre e prende sempre più corpo. “Il fratellino l’ha vista mentre si allontanava con la sorella”. “Era una rom, i genitori l’hanno picchiata“. “I carabinieri cercavano una roulotte”. “Un militare le ha detto di consegnare la borsa o l’avrebbe picchiata col manganello”. E mille altri piccoli dettagli, che ogni volta si aggiungono o cambiano: il bambino di 4 anni diventa una bambina di 3, ad accorgersi del tentativo di rapimento è in un caso il padre e in un altro la madre, ma la sostanza non cambia.

Peccato, però, che la realtà sia molto diversa. Per carità, qualcosa di vero c’è: ieri sera, alla fiera, alcuni genitori hanno davvero accusato una donna di aver tentato di rapire il loro figlio. Tutto il resto nasce dal “tam tam”: ed è un esempio da manuale di come nascono le fake news.

