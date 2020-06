Conclusa la IV edizione del laboratorio “Turismo Esperienziale. Artigianato e food nell’offerta turistica”

Liguria. “L’emergenza sanitaria non ha impedito la realizzazione online del laboratorio di turismo esperienziale – sottolinea il docente Umberto Curti -. Questa sinergia fra Università di Genova e CNA Liguria ci consente di porre in risalto la centralità delle produzioni artigianali nell’offerta turistica ligure. Non solo, per citare gli esempi più noti quali la filigrana e la ceramica, ma anche quell’agroalimentare che sui territori incarna e rappresenta al meglio il Genius loci. Tuttavia, come ho precisato nel mio più recente saggio il ‘Libro bianco del turismo esperienziale’, occorre che sempre di più l’artigianato si apra al turismo: mi riferisco alla conoscenza dell’inglese, alla presenza efficace su web e social, alla capacità di raccontare compiutamente azienda e prodotti ai gruppi ospiti”.

“I dodici corsisti, cui il laboratorio vale tre crediti formativi, hanno seguito con reale entusiasmo le ore di lezione – aggiunge la docente Luisa Puppo – e ciò conferma che il taglio operativo dei contenuti e la possibilità, non preclusa dal web, di “ingaggiare” i corsisti su idee progettuali personali si rivelano metodologie didattiche vincenti. Quanto più questi giovani approfondiranno i nuovi format d’interazione col turismo che s’interessa alla Liguria, tanto più e tanto prima potrà riavviarsi la ripresa delle nostre realtà socioeconomiche. Ci attende, come regione turistica in concorrenza con altre, un grande sforzo di integrazione costa-entroterra, di destagionalizzazione dei flussi, di accoglienza a 360 gradi.”

