Genova. Sono 1.482, 54 in meno rispetto a ieri, i positivi di coronavirus in Liguria secondo i dati odierni del Flusso Alisa-Ministo. Ad oggi sono 141.472 i test effettuati, cioè 1.562 più di ieri. Le persone decedute sono in tutto 1.556.

In provincia di Imperia vi sono 141 casi, 7 sono ospedalizzati, mentre 74 sono in sorveglianza attiva.

