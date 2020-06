Ferrovie, salgono a dieci i nuovi treni regionali: presentato a Savona il “Pop”

Savona. Salgono a dieci i nuovi treni regionali in circolazione in regione: da oggi si aggiunge infatti un nuovo treno Pop. Il convoglio verrà subito utilizzato per i collegamenti Savona – Genova – Sestri Levante e Genova – Busalla – Arquata e fa parte della fornitura di 48 nuovi treni previsti nel contratto di servizio sottoscritto a gennaio 2018 da Regione Liguria e Trenitalia (Gruppo FS Italiane). L’accordo prevede investimenti per 557,7 milioni di euro, di cui 390 per il rinnovo della flotta regionale, facendo scendere l’età media dei treni a cinque anni entro il 2023.

La consegna è avvenuta oggi nell’impianto di manutenzione di Savona alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti, dell’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, del vicesindaco Massimo Arecco e, per Trenitalia, dell’amministratore delegato Orazio Iacono, della direttrice della Divisione Passeggeri Regionale Sabrina De Filippis e della direttrice regionale Giovanna Braghieri.

