Fondazione De Mari, il ritorno: nuovo presidente Luciano Pasquale

Savona. E’ Luciano Pasquale il nuovo presidente della Fondazione Agostino De Mari. La nomina è arrivata oggi pomeriggio. Succede a Federico Delfino, che ha guidato l’ente collegato a Banca Carige dal 2016 a oggi.

Un “ritorno al passato” dunque per il manager, da poco dimessosi dalla carica di presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: Pasquale infatti era già stato presidente della Fondazione per 9 anni, dal 2000 al 2009. Per ricoprire nuovamente il ruolo si è dimesso dal consiglio di amministrazione della società immobiliare di Banca Carige, Reoco.

