Gallerie malate, ecco il “modello Liguria” per le ispezioni: sarà adottato su scala nazionale

Genova. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti è al lavoro per convertire in legge e rendere così obbligatorie le nuove linee guida dettate per la verifica e la sicurezza delle gallerie autostradali ricavate anche, e soprattutto, dalla esperienza ligure.

E’ quanto richiesto nell’emendamento al Decreto Rilancio che sarà presentato nei prossimi giorni e che mira ad estendere l’efficacia delle linee guida ministeriali sulle attività di verifica delle gallerie, a tutti i gestori – autostradale e stradali – delle infrastrutture, restituendo così certezza e uniformità alle procedure e ai tempi di attuazione.

