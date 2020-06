Genova che osa, impegno in politica “perché non sia il solito voto di sinistra”

Genova. Non il “solito voto di sinistra” ma un impegno attivo, costruttivo e non da naso turato. A questo spronano i ragazzi di Genova Che Osa, una formazione politica di centrosinistra ma non strettamente legata a un partito. Nell’ultima newsletter racconta di un episodio che ha fatto scaturire un ragionamento sul rapporto tra gli under30 e la politica locale.

Lanciano anche un questionario per indicare quale dovrebbe essere il miglior nome per un candidato. Le proposte sono queste:

Ivano Bosco

Ferruccio Sansa

Paolo Bandiera

Valentina Ghio

Aristide Massardo

Ariel Dello Strologo

Altro candidato uomo

Altra candidata donna

