Incidente show in Aurelia: moto schiacciata da un’auto, il centauro si rompe solo un braccio

Lavagna. Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto ieri sera in Aurelia a Cavi, all’altezza del civico 228: un’auto e una moto, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrate e il mezzo a due ruote è finito letteralmente sotto la macchina. Tanto che per estrarre l’uomo in sella è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono giunti sul posto pochi minuti prima della mezzanotte e con le loro speciali attrezzature sono riusciti a estrarre il ferito. Il motociclista, un uomo di circa 35 anni, è stato quindi soccorso dai militi della Croce Rossa di Lavagna.

