Lavori in località Galaie ad Albissola, in arrivo oltre 260 nuove piante tra alberi e arbusti

Albissola Marina. Come previsto dal progetto dei lavori per la realizzazione di nuova viabilità e nuovi parcheggi in località Galaie, in fase di ultimazione, sono state disegnate anche varie nuove aree a verde per rendere la nuova area “più vivibile ed esteticamente piacevole”.

Come spiega l’assessore Luigi Silvestro “nel progettare i nuovi spazi a verde intorno alla nuova area parcheggio e nuova strada in argomento, abbiamo ritenuto prioritario orientare le scelte su essenze arboree e arbustive che presentano determinati requisiti quali la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici; la resistenza alle malattie e rusticità; le ridotte esigenze di manutenzione; la resistenza alla siccità; il valore decorativo”.

