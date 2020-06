Liguria, oltre 1000 professionisti della sanità rischiano il posto: ultima chiamata il 30 giugno

Liguria. Sono oltre 20 mila, in Italia, i professionisti sanitari che rischiano di incorrere nell’esercizio abusivo della loro professione. In Liguria se ne stimano più di mille. È l’allarme che arriva dall’ordine dei tecnici sanitari della radiologia medica e dei professionisti sanitari della riabilitazione e della prevenzione. L’ultima chiamata per mettersi in regola scade il 30 giugno, poi c’è il rischio concreto di perdere il posto di lavoro.

Si tratta di professionisti assunti diversi anni fa in strutture pubbliche come gli ospedali, ma anche in cooperative o aziende sanitarie, in possesso di titoli di studio desueti, che non permettono l’iscrizione obbligatoria agli albi. A salvare queste figure è stato il decreto del ministero della salute, datato 9 agosto 2019 e firmato dall’allora ministro della sanità Grillo, con la creazione degli elenchi speciali ad esaurimento creati per registrare legalmente la loro posizione lavorativa. Pena il licenziamento.

