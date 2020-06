Luciano Pasquale torna in Fondazione: “Ero ‘svincolato’ e hanno pensato a me”

Savona. Ancor prima che partissero i riti dei commenti, delle interviste, delle interpretazioni e magari di qualche malignità, abbiamo chiesto a Luciano Pasquale, neo presidente della Fondazione De Mari della Cassa di Risparmio, la domanda più ovvia: ma allora si è dimesso dalla Camera di Commercio pensando a questa nuova carica?

“Ma no – risponde Pasquale – è andata al contrario. Ho lasciato la Camera esattamente per i motivi che ho spiegato. Sapendo che ero ‘svincolato’ il Comitato di indirizzo e il presidente uscente hanno pensato a me e io ho accettato perché questo incarico sta un po’ nel dna della mia vicinanza al territorio”.

