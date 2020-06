Genova. Principio d’incendio questa mattina all’alba in una rimessa di veicoli della polizia locale in via Marassi, dove c’è la sede del distretto. Le fiamme sono partite da uno scooter.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno spento sul nascere il rogo e hanno evitato danni peggiori per gli altri mezzi custoditi all’interno.

