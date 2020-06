Meteo, in Liguria bel tempo ovunque e temperature elevate

Liguria. Alta pressione e bel tempo su tutta la regione a parte qualche nube locale al mattino senza conseguenze.

Per oggi, giovedì 25 giugno, gli esperti del Centro Limet prevedono Al mattino nubi sparse sul settore centro-occidentale della regione con qualche breve rovescio sul Savonese costiero in attenuazione prima di mezzogiorno, bel tempo altrove. Nel pomeriggio bello ovunque a parte qualche rovescio sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

