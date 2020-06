“Migliori avvocati e studi legali Corporate” di Milano Finanza: presenti i savonesi Mazzitelli e Scarfi 

Savona. Ci sono anche due studi savonesi nella rinomata selezione “I migliori avvocati e i migliori studi legali Corporate 2020” della guida di Milano Finanza.

Nell’articolo sono indicate le 30 pratiche legali, ognuna suddivisa per Studi Legali e singoli avvocati, oggetto della ricerca effettuata da PBV Monitor. Questa ricerca ha riclassificato l’attività svolta dagli studi e dai professionisti. I dati relativi al valore delle operazioni assistite sono stati tratti dai comunicati delle società e degli Studi Legali, da fonti istituzionali come la Corte di Cassazione e la banca data americana Edgar SEC, e da altre fonti pubblicamente disponibili.

... » Leggi tutto