Nervi, così scatterà la rivoluzione della viabilità: nuova ztl in centro e modifiche alle linee Amt

Genova. In effetti non si potrà chiamare “pedonalizzazione“. Ma il progetto della nuova viabilità di Nervi presentato oggi in assemblea pubblica sulla terrazza degli Emiliani alla presenza del sindaco Marco Bucci sarà una vera rivoluzione. Nuova zona a traffico limitato intorno a piazza Pittaluga, sensi di marcia invertiti, pannelli luminosi per avvisare in anticipo se i parcheggi sono esauriti. E poi una revisione delle linee Amt con un piatto forte difficile da digerire: l’arretramento del capolinea del 15 a Quinto.

La sperimentazione potrebbe partire “entro l’anno”, ha spiegato l’assessore Matteo Campora che l’ha definito “un progetto per rendere Nervi più vivibile”. Il periodo di monitoraggio potrebbe durare sei mesi o un anno sulla base delle critiche e delle proposte che arriveranno. “Abbiamo cercato di prendere spunto dal sistema di Euroflora per ipotizzare un futuro. Ci abbiamo messo tanto tempo perché ogni volta ci rendevamo conto che avrebbe scontentato qualcuno”, gli fa eco il suo omologo in Municipio Levante, Federico Bogliolo.

