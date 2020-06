Nuovi alloggi pubblici per under 40 e genitori separati nel centro storico di Genova

Genova. Sono stati consegnati questa mattina in vico Dragone nel centro storico 12 alloggi che rientrano nel programma regionale “Abitare giovane a Genova” dove potranno andare ad abitare giovani coppie, mamme e papà separati a canone moderato.

Lo stabile di vico Dragone al civico 6 è stato interamente ricostruito a seguito della totale demolizione del rudere precedente ad opera di Arte Genova, l’azienda territoriale regionale per l’edilizia, e sono stati ricavati alloggi a emissioni zero, con particolare attenzione al risparmio energetico, con impianti di climatizzazione, assenza di impianto gas, serramenti ad alto isolamento, inseriti in classe energetica A.

