Regionali Liguria, diplomazie a Roma per superare lo stallo sul candidato, Massardo presenta il simbolo

Genova. In Liguria le trattative sul candidato anti-Toti hanno i connotati di uno stallo messicano a tre. Pd, M5s e la sinistra di Campo progressista attendono la prossima mossa l’uno degli altri. Le diplomazie sono al lavoro a Roma, da dove il messaggio è univoco: “andare avanti con l’alleanza”. Ma intanto mancano meno di tre mesi alle regionali e uno dei potenziali candidati, Aristide Massardo, ha già innescato la prima nella campagna elettorale presentando il simbolo e la sua candidatura a presidente.

L’impressione è che a Roma il Pd (si legga: il vicesegretario Orlando) stia cercando di far digerire agli alleati l’eventualità di un nome alternativo a quello di Ferruccio Sansa, indigesto al partito ligure. L’ipotesi più percorribile sarebbe quella dell’ex segretario della Camera del Lavoro di Genova Ivano Bosco, seguita dal direttore del pronto soccorso del Galliera Paolo Cremonesi. A nessuno dei due sono arrivate, peraltro, richieste formali, ma soprattutto il primo non sarebbe insensibile alla causa in caso di una proposta seria.

