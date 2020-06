Sanremo, anziano finisce fuori strada con l’auto che si ribalta: illeso

Sanremo. Un uomo di 83 anni ha perso il controllo della Fiat Seicento che stava guidando in valle Armea ed è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Nonostante l’età avanzata, il conducente è riuscito ad uscire da solo dal mezzo e all’arrivo dei soccorritori è stato trovato in piedi di fianco all’auto.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo che ha trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti.

Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

