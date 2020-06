Sanremo, Condò (Civiltà Liberale): «Qual è la verità su coronavirus?»

Sanremo. «La “chiusura totale” è terminata e ci ritroviamo, finalmente, nella nuova fase di “riapertura”. Ma come? Nonni e genitori, pur godendo della ritrovata libertà, sono ancora cauti e mantengono distanza e mascherina; gli adolescenti vivono l’emozione eccitante del potersi nuovamente incontrare, lasciando da parte distanze e mascherine portate al gomito come nuova moda per darsi all’abbraccio e al bacio; i bambini ….beh , i bambini non si sa. Quello che si sa è, ancora una volta, si vive la nuova fase in ordine sparso e senza che nessuno, tecnici-politici-virologi, diano una “strada certa” e univoca da seguire. Tutto è lasciato all’esplosione emotiva di ognuno di noi» – dice Alessandro Condò, presidente Civiltà Liberale.

«Eppure ci sono coloro che sono preposti all’organizzazione e tutela della “salute pubblica” (che vanno dal presidente del Consiglio al presidente della Regione al Sindaco, naturalmente a cascata), dove oggi si sono inseriti (riempiendo il vuoto) pure i procuratori della Repubblica. Già! Perché è per questo “vuoto”, malgrado i numerosissimi DPCM e le numerosissime ordinanze regionali e sindacali, che oggi si cerca nelle verità ingarbugliate colpe e colpevoli. Dimenticando però che, come le guerre, le epidemie cancellano la verità. Allora ci domandiamo: cosa è realmente successo? si sarebbe potuto evitare? di chi è la colpa, se colpa c’è? I fatti, purtroppo, sono sopraffatti dalle “opinioni” dei politici al governo come dalle “opinioni” dei politici all’opposizione: i fatti, purtroppo, sono sopraffatti dalle ancora “opinioni” e “punti di vista” dei numerosi virologi e epidemiologici intervenuti e che intervengono ancora; i fatti, ancora purtroppo, sono sopraffatti dalle “opinioni” dei vari presidenti di Regione e Sindaci; i fatti, e ancora purtroppo, sono sopraffatti dalle “opinioni” dei tavoli tecnici di commissari e para-commissari della Protezione civile; ma, purtroppo, i fatti di tutte queste “opinioni” sono sopraffatti dalle morti reali e dalle voci dei parenti di chi ha perso la vita che chiedono “come può essere successo in questa Italia del 2020?” (e non vado a vedere ciò che è accaduto negli altri Paesi perché non può essere preso a scusante).

