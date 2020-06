Vacanze fantasma, scoperta la truffa online: coinvolta anche una coppia di Genova

Reggio Emilia. I loro conti correnti servivano a riciclare il denaro sporco frutto di una truffa online ai danni dei malcapitati che credevano di acquistare pacchetti vacanze online, purtroppo inesistenti. Per questo motivo una coppia di conviventi residenti a Genova, lui 50 anni e lei 60, è finita in mezzo a un’operazione dei carabinieri di Cavriago per truffa, uso di documenti falsi e concorso in riciclaggio. A riportare la notizia è la testata online Reggio Sera.

I genovesi hanno cercato di giustificarsi sostenendo che i conti erano stati accesi a loro insaputa con i rispettivi documenti d’identità che avevano denunciato come smarriti. Peccato per loro, però, che i carabinieri abbiano trovato i documenti dichiarati smarriti in loro possesso.

