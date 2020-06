Viabilità, via Perlasca chiude di nuovo da venerdì e per almeno 5 giorni

Genova. Per permettere la realizzazione di alcuni lavori in quota (smontaggio apparecchiature di sollevamento e posizionamento carter) si rende necessaria la chiusura di via Perlasca da domani, venerdì 26 giugno dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 07:00 di mercoledì primo luglio).

Lo comunica la struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera. E’previsto il supporto della Polizia Locale per le operazioni di chiusura e riapertura.

... » Leggi tutto