Al via i lavori per il sistema di videosorveglianza associata di Loano, Albenga e Finale Ligure

Loano. Sono stati consegnati alla ditta Rrm di Savona e dovrebbero concludersi entro il mese di luglio i lavori relativi al progetto congiunto (elaborato nel 2018 dai Comuni di Loano, Albenga e Finale Ligure) per l’installazione di nuovi apparati di videosorveglianza e la messa a sistema di circa 300 telecamere di contesto e di altri apparecchi in grado di leggere le targhe dei mezzi. Il progetto ha un costo complessivo di 290 mila euro e nel 2019 ha ottenuto un contributo da parte del ministero dell’interno.

Lo scorso anno il Governo aveva stabilito di aumentare di ben 30 milioni di euro il fondo per il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza delle città ed in particolare per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni nel triennio 2017-2019. Ciò aveva consentito lo “scorrimento” della graduatoria dei progetti presentati dalle varie amministrazioni comunali fino alla 646^ posizione (su 2.427 Comuni) e dunque l’accoglimento della proposta presentata dai tre Comuni.

