Autostrade: ancora code sulla A10, 4 km tra Celle Ligure e Savona

Liguria. È sempre critica la situazione delle autostrade della nostra regione. In questi minuti si registrano infatti rallentamenti per lavori sull’A10 Genova-Savona-Ventimiglia al km 32.35 in direzione Ventimiglia: la coda è di 4 km tra Celle Ligure e il bivio con l’A10 – inizio Complanare Savona (svincolo per la Savona-Torino).

Code anche al km 12.6 in A10 tra Voltri e l’allacciamento con la A26 in direzione nord provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce a causa degli ormai cronici cantieri ma anche del traffico dell’ora di punta pomeridiana.

