Azioni concrete: la lotta alla corruzione passa per la prevenzione nelle aziende

Gli effetti negativi della corruzione

La piaga della corruzione colpisce, seppur con gradi di incidenza diversi, davvero tutti i Paesi ed i settori economici. Oltre alle considerazioni di carattere etico si tratta di un fenomeno particolarmente negativo perché produce effetti a catena che si ripercuotono sull’intera società: la corruzione infatti altera la concorrenza causando danni alla competitività e all’economia in generale; provoca un incremento incongruo dei costi di opere, prodotti e servizi cui non corrisponde un aumento della qualità; si ramifica dentro i pubblici poteri danneggiando le Istituzioni. Soprattutto quest’ultimo aspetto ha destato una crescente attenzione da parte del legislatore con l’emanazione di specifiche leggi e la creazione di un’Authority preposta.

Le normative nazionali, a partire dal Decreto legislativo 231/2001, in caso di coinvolgimento in reati corruttivi attribuiscono specifiche responsabilità anche alle imprese prevedendo di applicare la pena non più solo a chi ha commesso l’illecito, ma anche all’ente / azienda / organizzazione nel cui interesse o vantaggio è stata compiuta la condotta corruttiva. Così come successivamente la legge 190/2012 ha introdotto il reato di corruzione nei rapporti economici tra soggetti privati.

