Bando a favore dei Civ, l’assessore Benveduti: “Rivitalizzare il commercio dopo l’emergenza Covid”

Liguria. È stato approvato in giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti, un bando in favore dei CIV per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della Rete Distributiva.

“Il drammatico impatto della vicenda Covid19 ha pesantemente aggravato la situazione di un settore già in grande sofferenza per i mutamenti strutturali degli acquisti, ma anche per le ormai pluridecennali scellerate politiche di “austerità espansiva”, che hanno pesantemente depresso la domanda interna. Il miglioramento della qualità della vita dei nostri centri storici e delle nostre aree urbane passa inevitabilmente dall’importante ruolo che in essi ricoprono i Centri Integrati di Via (CIV). Con questo primo bando da 465 mila euro, la Regione sostiene economicamente il loro funzionamento per rivitalizzare il tessuto economico commerciale tradizionale, che per noi è e deve recuperare una funzione che non è solo economica, ma anche sociale e culturale all’interno dei quartieri” spiega l’assessore Andrea Benveduti.

