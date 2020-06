Calcio, Pietra Ligure: conferme in blocco, mentre se ne andrà Elia Zunino

Pietra Ligure. Giornata di conferme al Pietra Ligure. Sono ben diciassette i calciatori che, dopo aver militato in biancoceleste nella passata stagione, resteranno agli ordini di mister Mario Pisano per l’annata sportiva 2020/2021, ancora in Eccellenza.

Si tratta diMattia Angirillo, Leonardo Ballone, Thomas Basso, Lorenzo Bianco, Fabrizio Castello, Davide Castiglione, Valentino Chen, Fabio D’Aprile, Matteo Esposito, Riccardo Gaggero, Gianmaria Genta, Michael Murru, Mattia Noceto, Erri Praino, Andrea Rimassa, Edoardo Rovere, Tommaso Scarrone.

