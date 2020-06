Calendario scolastico, Cavo: «Gli studenti liguri torneranno in aula il 14 settembre»

Genova. «Gli studenti liguri delle scuola di ogni ordine e grado torneranno in aula il 14 settembre». Lo annuncia l’assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo dopo l’intesa data oggi dalla Conferenza delle Regioni, alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, all’ordinanza del Ministero dell’Istruzione che prevede l’avvio del prossimo anno scolastico «a partire dal 14 settembre».

«La scuola per noi è sempre stata una priorità – ha detto l’assessore Cavo – Siamo stati i primi a chiuderla nel momento dell’emergenza e volevamo essere i primi a riaprirla, pertanto abbiamo scelto la prima data utile, lunedì 14 settembre, che coincide con il primo giorno della settimana e va in continuità con gli anni passati dove si riprendeva sempre metà del mese. Per gli studenti, per gli insegnanti e per le loro famiglie è un importante segnale di ripartenza nella normalità».

