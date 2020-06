Caos autostrade e rischio code, madre e figlia ustionate portate in ospedale con l’elicottero

Genova. La situazione delle autostrade in Liguria si ripercuote anche sui soccorsi medici. Una donna e la figlia che si erano ustionate in casa sono state trasportate in elicottero a Genova per timore che l’ambulanza potesse rimanere bloccata nel traffico.

La valutazione è stata operata dai medici del 118 in accordo con gli elicotteristi dei vigili del fuoco. La mamma e la bimba si sono infortunate rovesciando una pentola con del minestrone bollente e hanno riportato ustioni di secondo grado.

... » Leggi tutto