Carmagnani, lunedì mozione della Lega a Tursi: schiaffo all’opposizione che da giorni chiede risposte

Genova. La scorsa settimana l’opposizione in consiglio comunale a Genova aveva alzato le barricate sul tema delle aziende petrolchimiche nel ponente genovese. Il trasferimento dei depositi costieri di Superba e Carmagnani dalla zona abitata di Multedo era uno dei punti programmatici del sindaco Bucci sin dalla campagna elettorale ma a oggi non esiste un’ipotesi concreta di spostamento e anzi dalla Carmagnani arriva la notizia di una ristrutturazione di tre serbatoi per ampliare la produzione. E chi investe milioni di euro su un sito sa di non doverlo abbandonare a breve. Su questo tema il gruppo di Italia Viva a Tursi aveva proposto, un articolo 55, ovvero un documento che avrebbe dovuto portare una discussione e una risposta da parte del sindaco sulla questione. Il documento però è stato rigettato.

Ma il tema torna riproposto, lunedì prossimo (seduta anticipata di un giorno per scadenze di rendiconto), dalla Lega, non con un articolo 55 ma con una mozione a firma della capogruppo Lorella Fontana, che impegna il sindaco e la giunta “a proseguire con determinazione il percorso intrapreso per la delocalizzazione sino al completo compimento, da effettuarsi il più presto possibile; a farsi portavoce presso la società Carmagnani affinché la stessa si impegni a mantenere e potenziare il piano per l’efficientamento del livello di sicurezza dell’attuale sito, a proseguire con Autorità Portuale l’iter intrapreso per il dislocamento degli impianti e a chiedere ad Autorità Portuale l’avvio delle modifiche del Piano Regolatore Portuale necessarie alla definitiva delocalizzazione”.

