Commissione regionale d’inchiesta Covid-19, Ardenti (Lega): «La Liguria si è mobilitata subito»

Genova. «Commissione regionale d’inchiesta sulla situazione Covid-19. Stamane si è svolta la prima riunione. In sostanza, è emerso che nella fase 1 la Liguria si è mobilitata subito compatibilmente all’ondata di contagi e nonostante i ritardi e l’impreparazione del Governo. In tal senso, non finiremo mai di ringraziare tutti i nostri operatori sanitari». Lo ha riferito oggi il vice capogruppo regionale e membro della commissione Paolo Ardenti (Lega).

«Le Regioni italiane – ha spiegato Ardenti – ora sono in attesa del nuovo Piano pandemico nazionale per poter declinare i Piani regionali. Infatti, l’ultimo Piano nazionale, peraltro realizzato su indicazione dell’Oms, risale al 2009. Affinché Regione Liguria, come altre Regioni, possa aggiornare il suo Piano occorrono però dei fondi che finora, purtroppo, non sono stati messi a disposizione dal Governo (negli ultimi anni il fondo sanitario ha visto una riduzione di 37 miliardi di euro).

... » Leggi tutto