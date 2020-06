Coronavirus, Comune di Bordighera: «E’ online bando per assegnazione di contributi per pagamento del canone di locazione»

Bordighera. E’ online, sul sito www.bordighera.it, il bando per l’assegnazione straordinaria di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione (periodo marzo-giugno 2020) conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Possono presentare domanda coloro che sono titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa di un alloggio sito nel Comune di Bordighera; il contratto deve essere regolarmente registrato, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado ed intestato al richiedente oppure ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare. Sono ammessi anche i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.

