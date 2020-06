Genova Parcheggi chiude il bilancio 2019 in utile dopo la rivoluzione delle tariffe

Genova. Questa mattina l’Assemblea degli azionisti di Genova Parcheggi S.p.A. (Comune di Genova, Istituto Giannina Gaslini e Policlinico San Martino) ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019. Bilancio che si è chiuso con un utile netto di 130.606 euro.

Nel 2019 – anno in cui ha introdotto il frazionamento delle tariffe – Genova Parcheggi S.p.A. ha fatto registrare il 18,2% in più di ricavi rispetto al 2018 e il 28,8% in più rispetto al 2017. Nel dettaglio, i ricavi sono aumentati rispettivamente di 2.523.084 e 3.665.923 euro. Tutto ciò grazie alle nuove commesse affidate alla società.

