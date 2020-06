Imperia, prende il via il secondo weekend della Festa di San Giovanni

Imperia. Oggi, venerdì 26 giugno, si avvia ufficialmente il secondo weekend della Festa di San Giovanni edizione 2020, che vedrà il suo termine domenica 28.

Dopo il grande successo di ieri questa sera lo stand “Mediterranea cucina” propone il classico stoccafisso e nuovamente il piatto della BURIDDA, ovvero le seppie con patate, cucinate con la tradizionale ricetta onegliese. A preparare la delizia made in Imperia sarà il locale Madamadorè in collaborazione con i soci del Comitato, per la versione da asporto. In questa particolare edizione è stata essenziale la sinergia con i commercianti e i ristoratori del centro storico.

