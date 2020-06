Imprese, Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona: «Scadenze in arrivo per MUD e diritto annuale»

Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona ricorda a imprese e professionisti che la scadenza per il pagamento del diritto annuale coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Il MEF, con Comunicato n. 147 del 22/6/2020 ha reso noto che, per tener conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, sarà prorogato anche il termine di versamento del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi (e quindi del diritto annuale), per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il Mef indica che per tali soggetti il termine di versamento in scadenza il 30 giugno 2020 sarà prorogato al 20 luglio 2020, senza corresponsione di interessi. Si è in attesa della pubblicazione del decreto. Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti si invita a consultare il sito web camerale alla pagina www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=64 .

