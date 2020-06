Inchiesta sugli ultrà, per la pace sociale il Genoa pagò il “pizzo” a Leopizzi e Marashi

Genova. Un’associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di violenza privata, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale “al fine di controllare la parte più radicale del tifo e orientarlo per interferire con violenza e minaccia sulle scelte societarie del Genoa”. Per il tribunale del Riesame di Genova che ieri ha accolto l’appello della Procura sulla richiesta di misura cautelare nei confronti di otto capi ultrà rossoblu, se il reato di estorsione ai danni del Genoa è imputabile solo al leader indiscusso della tifoseria genoana Massimo Leopizzi e al socio-imprenditore Artur Marashi, anche gli altri sei indagati (Fabrizio Fileni, Piermario Pelizzari, Nicolò Garibotto, Paolo Taccone, Ivano Mucchi e Davide Traverso) si sono associati in un “sodalizio criminale” che aveva un “oggetto sociale” molto chiaro, così descritto dal giudice del riesame Massimo Cusatti: “Imporre a qualunque tifoso del Genoa, ai calciatori e alla dirigenza il proprio codice di comportamento su come si fa il tifo, come si incita la squadra, come e perché si contesta, quali scelte tecniche sono idonee oppure no, quali giocatori vanno tenuti e quali ceduti e addirittura come devono comportarsi i giocatori fuori dal campo”.

La “pace sociale” dentro e fuori lo stadio

Il Tribunale parla di un vero proprio “delirio di onnipotenza” di Leopizzi, grazie anche all’acquiescenza del gruppo, che arriva a dire con arroganza all’allenatore Gasperini durante l’annuale festa per la fondazione del Genoa che doveva “guardare i fuochi d’artificio e non firmare autografi” o “a quale ora antelucana dovesse partire la squadra per un ritiro anticipato per volere del capo”.

Nelle 138 pagine di ordinanza in cui ordina la misura massima della custodia cautelare in carcere per Leopizzi, Marashi e Fileni e l’obbligo di dimora con divieto di accedere al quartiere di Marassi per gli altri cinque, il tribunale riassume i capi di imputazione e gli episodi sconcertanti di intimidazioni che hanno caratterizzato i rapporti tra gli indagati, la dirigenza rossoblu, i giocatori o i tifosi che non stavano alle regole imposte. Nel programma perseguito dal sodalizio c’è anche la finalità di condizionale le scelte societarie. Il Genoa “deve tollerare – scrive il tribunale – per la pace sociale dentro e fuori dallo stadio” che gli ultrà capeggiati da Leopizzi “commercino gadget non autorizzati usurpando il marchio ufficiale della società, che traffichino con gli steward, che facciano entrare gratuitamente più di una persona di loro conoscenza in occasione di partite in casa”

