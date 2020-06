La difficile estate del turismo savonese, chiuse molte strutture ricettive: “Troppi costi, calo presenze e pochi aiuti”

Savona. In parte lo avevamo già anticipato sondando il settore alberghiero in difficoltà per l’estate 2020, con alcune strutture impossibilitate a dare il via alla stagione estiva, in particolare alberghi piccoli e con poca capienza e spazi, che non vogliono rischiare di andare in perdita, così come quelle strutture ricettive che hanno un contratto di affitto in scadenza e non possono indebitarsi ulteriormente.

Ma la crisi è generalizzata e coinvolge a macchia di leopardo tutto il settore extra-alberghiero, come residence, Bed&Breakfast, aree camper, agriturismi etc… Si stima un calo delle presenze intorno al 50% nei mesi di luglio e agosto, ovvero nel cuore della stagione turistica, i due mesi che per molti valgono un anno intero. “Già negli ultimi anni abbiamo assistito ad un accorciamento progressivo della stagione, quest’anno con l’emergenza Covid la situazione è precipitata: “Troppi costi per adeguarsi alle norme, meno ricavi derivanti dalle presenze e pochi aiuti per sostenere l’attività, così è stato impossibile aprire”, la voce degli operatori che hanno scelto, o meglio sono stati costretti a scegliere, di chiudere per l’estate 2020.

