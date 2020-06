La nuova pista ciclabile sarà pronta a fine luglio: “Arriveremo fino alla stazione di Cornigliano”

Genova. Sarà pronta entro fine luglio la pista ciclabile d’emergenza tra piazza De Ferrari e Sampierdarena. A comunicarlo è lo stesso Comune di Genova dopo che nelle scorse settimane vi avevamo già raccontato dei rallentamenti dovuti alle criticità del percorso ma soprattutto ai lavori di Aster per allargare il marciapiede in via Milano, un tratto di percorso “strutturale” che sarà però inglobato nel tragitto progettato dalla giunta Bucci.

L’altra novità è che “subito dopo, nel più breve tempo possibile – spiega Tursi – sarà aperto e perfezionato il percorso ciclabile che attraversa il giardino lineare e che dalla Fiumara porterà in piazza Savio, nei pressi della stazione ferroviaria di Cornigliano“.

