La scuola innovativa ai tempi del Covid, lezioni nei musei, a teatro e nei parchi: ecco il piano

Liguria. “Le scuole dovranno essere pulite. Abbiamo investito milioni di euro per prodotti igienizzanti. È evidente che sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, dobbiamo mantenere un metro di distanziamento. Bisogna evitare assembramenti facendo ingressi scaglionati. Faremo formazione per il personale scolastico. Il numero di alunni per classe deve diminuire già a partire da settembre per evitare problemi di gestione. Dal primo di luglio comincerò a girare l’Italia, regione per regione, per monitorare e aiutare uffici scolastici e dirigenti”.

Queste le parole del ministro Lucia Azzolina che ha presentato l’atteso piano per il rientro tra i banchi di scuola il prossimo 14 settembre.

... » Leggi tutto