L’economia savonese risente della mancanza di crocieristi

Savona. L’avvicinarsi dell’ultimo week end di giugno porta un po’ di speranza per alberghi e ristoranti (senza dimenticare quelli che purtroppo non sono stati in grado di riaprire), nel senso che molti esercizi, soprattutto tra chi offre una qualità maggiore, cominciano a viaggiare su numeri come quelli ante lockdown o quasi. Così, in Darsena a Savona, facendo un po’ di conti, si sente la mancanza di un flusso importante come quello dei crocieristi.

Non è il caso di confrontare ora i pareri di chi è favorevole o contrario alle crociere o i motivi dei pro e dei contro (a Monaco, per esempio, non c’è traccia di Comitati del no), ma solo di mettere in risalto come le crociere siano ferme e si ignori quando potranno riprendere. Certamente non a luglio, vedremo ad agosto: nel frattempo l’economia savonese ne soffre, come ci hanno segnalato molti operatori.

