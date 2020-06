Onzo, la minoranza diserta il consiglio comunale: “L’amministrazione ci ignora, presenteremo esposto al Prefetto”

Onzo. “Non possiamo più tollerare il fatto che l’amministrazione Bottello, in forza di una maggioranza bulgara, abbia trasformato il consiglio in un luogo dove si ratificano solo provvedimenti burocratici (spesso in modo maldestro) senza alcuna proposta di sviluppo, senza una visione per il paese. Non possiamo più tollerare che l’amministrazione Bottello manchi al proprio dovere di rispondere in modo puntuale ed esaustivo alle interpellanze della minoranza, che comunque ha il diritto di esistere e il dovere di esprimersi. Vengono totalmente ignorate alcune Pec, altre vengono liquidate con poche parole senza entrare nel merito di problemi posti, anche quando essi possono avere rilevanza penale”. Ad affermarlo sono i consiglieri del gruppo di minoranza di “Facciamo Onzo Grande” Giuliano Arnaldi, Andrea Marmentini e Claudio Olivieri, che dopo aver disertato l’ultima riunione del consiglio comunale ora sono pronti a presentare un esposto alla Prefettura di Savona.

“Ogni cittadino appartiene ad una comunità, organizzata su più livelli affettivi e formali – ricordano i consiglieri – Ovviamente la prima comunità è la famiglia, e in crescendo gli amici, i vicini di casa, il paese, eccetera. Ogni comunità ha bisogno di regole per vivere e crescere, per risolvere problemi e creare opportunità. Queste regole possono essere condivise o imposte, sono due metodi diversi e ovviamente diversamente applicabili. Troppa condivisione genera immobilismo operativo, troppo decisionismo soffoca la libertà. Nell’equilibrio tra questi estremi si trova il buon funzionamento della vita comunitaria, e si misura la capacità di chi ne ha la responsabilità, siano essi genitori, sindaci, governanti di nazioni. E’ la differenza tra autorità e autorevolezza”.

