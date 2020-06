Pietra, Carrara attacca l’amministarzione sull’orario del consiglio comunale

Pietra Ligure. “Far far sì che le sedute del consiglio comunale vengano convocate in orari serali per dar modo ai cittadini di seguirle in contemporanea allo svolgimento della seduta; di allargare la trasmissione delle sedute del consiglio comunale, oltre che via streaming, anche tramite un canale televisivo, come già avviene per altri Comuni, come ad esempio Alassio o Imperia ed altri; di far svolgere le sedute del consiglio comunale, non più a porte chiuse ma consentendo la partecipazione dei cittadini con gli opportuni dustanziamenti, o contingentandone il numero o svolgendo le sedute in altra sede come la Chiesa vecchia di Pietra Ligure, adatta a distanziamenti per più persone”. Sono queste le richieste contenute nella mozione presentata da Mario Carrara, consigliere di minoranza di Pietra Ligure.

“Una volta, quando il concetto di ‘democrazia’ non era un ‘optional’, ma era una cosa vera e sentita, per invogliare la partecipazione dei cittadini, cioè per ‘renderli partecipi’ alla vita amministrativa della città i Consigli Comunali venivano convocati nelle ore serali, per dar modo a tutti, dopo una giornata di lavoro, di intervenire alle sedute, di presenziare ed assistere alle fasi di assunzione delle decisioni riguardanti la vita della loro città; se si vuole, anche di controllare l’operato in Consiglio dei propri rappresentanti eletti, al fine di verificare se adempivano o meno al mandato loro conferito, circa gli impegni e le promesse fatte per avere il voto durante la campagna elettorale. In pratica, dopo la giornata dedicata al proprio lavoro, le ore serali potevano essere dedicate ‘al dovere civico’, alla partecipazione per le ‘cose pubbliche’, che riguardavano tutti: cioè, alla collettività”.

