Progetto Moli, le liste “Aria Nuova per Albenga” e “Solo Albenga” plaudono a sindaco e maggioranza

Albenga. Saverio Gaglioti di “Aria Nuova per Albenga” e “Solo per Albenga” rivolge un “plauso al sindaco e a tutta la maggioranza per l’approvazione Progetto Moli”.

“Siamo soddisfatti per questa importante approvazione del Progetto Moli nella quale sono stati inseriti anche quelli su viale Che Guevara – spiega – L’approvazione in giunta del progetto è la dimostrazione di serietà da parte del sindaco e di tutta la maggioranza con i quali durante il ballottaggio avevamo condiviso il programma elettorale pensando al bene della nostra città. In questo progetto sono previsti nuovi ‘pennelli’ su viale Che Guevara oltre alla creazioni di nuove spiagge. Durante la campagna elettorale con il nostro candidato sindaco Diego Distilo, oggi presidente del consiglio comunale, avevamo studiato un progetto di espansione turistica molto ambizioso su quella parte della città e devo dire che anche grazie all’allora amministrazione Cangiano oggi è divenuto realtà”.

