Rifiuti ingombranti, il servizio Ecovan torna al completo e debutta anche a San Martino

Genova. A partire da lunedì 29 giugno Amiu ripristina il calendario completo del servizio Ecovan+. I consueti camioncini dedicati alla raccolta dei rifiuti ingombranti, degli elettrodomestici e dei rifiuti pericolosi di origine domestica, torneranno così a presidiare tutti i quartieri genovesi come prima dell’emergenza Coronavirus.

I cittadini li troveranno nei diversi quartieri – da lunedì a sabato, sia al mattino che al pomeriggio – in 46 postazioni diverse. La novità è l’aggiunta al calendario di una nuova postazione in piazza Remondini, zona San Martino, in cui il camioncino stazionerà ogni sabato dalle ore 7:30 alle 11. Questo punto di ritiro sarà attivo già da domani – sabato 27 giugno – con l’orario previsto dal calendario (7:30 – 11).

